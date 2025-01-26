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Глушко назвал причину, почему его "ненавидит полстраны"

Глушко назвал причину, почему его "ненавидит полстраны"

Сергей Глушко, получивший популярность под звучным прозвищем Тарзан, решил развеять многолетние сплетни о том, что якобы он стал причиной краха одного из самых ярких любовных союзов на отечественной эстраде – Наташи Королевой и Игоря Николаева.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Тарзан много на себя берёт. Неужели он не понимает, что уйти из профессиональных военных в стриптизеры - это позор, это пошло, это упасть на дно? А его отношения с Королевой - кго дело.
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18 час.

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