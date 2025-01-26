Глушко назвал причину, почему его "ненавидит полстраны"

Сергей Глушко, получивший популярность под звучным прозвищем Тарзан, решил развеять многолетние сплетни о том, что якобы он стал причиной краха одного из самых ярких любовных союзов на отечественной эстраде – Наташи Королевой и Игоря Николаева.
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