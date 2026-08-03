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Регионы России

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ЦСКА обратился в ФИФА из-за долгов «Генчлербирлиги» за трансфер Секу Койта

ЦСКА обратился в ФИФА из-за долгов «Генчлербирлиги» за трансфер Секу Койта

Московский футбольный клуб ЦСКА направил обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу невыполненных обязательств турецкого клуба «Генчлербирлиги» в части оплаты трансфера нападающего Секу Койта.

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