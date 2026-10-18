В матче 11-го тура РПЛ в Москве «Рубин» разгромно проиграл «Спартаку» - 0:4. Главному тренеру казанцев Франку Артиге (на снимке) на пресс-конференции задали вопрос, готов ли он к отставке и планирует ли покидать свой пост.