Герои — 2023: RT вспоминает подвиги российских военных в зоне СВО

2023 год запомнился многочисленными историями героизма, проявленного нашими солдатами на передовой. RT вспоминает самые яркие подвиги, совершённые российскими военными, участвующими в специальной военной операции на Украине.
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