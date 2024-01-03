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RT Russia

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Герои — 2023: RT вспоминает подвиги российских военных в зоне СВО

Герои — 2023: RT вспоминает подвиги российских военных в зоне СВО

2023 год запомнился многочисленными историями героизма, проявленного нашими солдатами на передовой. RT вспоминает самые яркие подвиги, совершённые российскими военными, участвующими в специальной военной операции на Украине.

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