´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 гг. р. Команды СДЮШОР №2 г. Новополоцка, ДЮСШ №1 г. Барановичи, СДЮШОР ´Горо...

´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 гг. р. Команды СДЮШОР №2 г. Новополоцка, ДЮСШ №1 г. Барановичи, СДЮШОР ´Городничанка´-1 и РЦОР-1 сыграют в полуфиналахВ минском спорткомплексе РЦОР по гандболу продолжаются республиканские соревнования ´Стремительный мяч-2025´ среди девушек 2011-2012 годов рождения.
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