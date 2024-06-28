Новые пластмассовые зебры появятся на дорогах Новосибирска

На дорожную разметку из термопластика в 2024 году планируют направить 125 миллионов рублей. В Новосибирске в местах концентрации ДТП, на магистральных улицах и возле школ нанесут дорожную разметку из термопластика.
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