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Сборная Турции обыграла Австрию со счетом 2:1 в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Турции обыграла Австрию со счетом 2:1 в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Турции обыграла австрийцев со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Матч состоялся в Лейпциге и стал историческим для турок, так как они впервые выиграли матч плей-офф Евро в основное время.

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