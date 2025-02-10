Путин поставил новые задачи после ключевой победы российской армии

Президент Владимир Путин поставил новые задачи перед ДНР после освобождения Дзержинска. Российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле заявил, что вопросы безопасности важны, но без нового жилья, школ и больниц жить тоже невозможно.