Путин поставил новые задачи после ключевой победы российской армии

Президент Владимир Путин поставил новые задачи перед ДНР после освобождения Дзержинска. Российский лидер на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле заявил, что вопросы безопасности важны, но без нового жилья, школ и больниц жить тоже невозможно.
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