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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сколько секса нужно для счастья?

Новое исследование канадских учёных демонстрирует весьма любопытные результаты! Сколько секса считается нужным количеством? Один раз в месяц? Каждый день? Раз в неделю? Статей на сексуальную тематику так много, что можно подумать, будто секс всегда был излюбленной темой для разговоров.

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