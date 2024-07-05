Сколько секса нужно для счастья?

Новое исследование канадских учёных демонстрирует весьма любопытные результаты! Сколько секса считается нужным количеством? Один раз в месяц? Каждый день? Раз в неделю? Статей на сексуальную тематику так много, что можно подумать, будто секс всегда был излюбленной темой для разговоров.
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