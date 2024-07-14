Эксперт по безопасности Фефелов назвал ошибки охранников Трампа

Охрана бывшего президента США Дональда Трампа разрешила стрелку без препятствий видеть свою цель. Ошибку охраны назвал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, сообщает RT.
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