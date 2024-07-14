Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Альтаир с Таганрога, 12тн воды, 15 мин летаВ хуторе Абрау пр...
  • Николай Кузнецов
    Она всегда была за Олимпиаду под любым флагом, дай волю может и под гитлеровским. Карьеристка, как и многие спортсмен...Татьяна Тарасова ...
  • Silver Kont
    Старая вонючка зажралась, сама мечтает поехать до парижу за казённый счёт....Татьяна Тарасова ...

Эксперт по безопасности Фефелов назвал ошибки охранников Трампа

Эксперт по безопасности Фефелов назвал ошибки охранников Трампа

Охрана бывшего президента США Дональда Трампа разрешила стрелку без препятствий видеть свою цель. Ошибку охраны назвал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, сообщает RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Против СВД никакой телохранитель не поможет! Явно, что это малый проходил подготовку по снайперской стрельбе! Первая пуля попала в ухо Трампу? Ветер наверное был?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх