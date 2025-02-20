Ученые раскрыли тайну «черной дыры» в Тихом океане

Юрий Ильинов

Пресса США: Администрация Трампа поручила подготовить план по сокращению бюджета Пентагона на 40 процентов Американское издание WP со ссылкой на неназванные источники в администрации США пишет о том, что масштабные сокращения Дональда Трампа коснутся не только штата сотрудников Пентагона, но и бюджета военного ведомства. Если верить публикации, то администрация Трампа поручила руководству министерства обороны осуществить подготовку плана по сокращению расходов в Пентагоне на внушительные 40 процентов. Обозначенный срок – к 2029 году. Соответственно, если сегодня военный бюджет США составляет почти 900 млрд долларов, то после сокращения он станет меньше 550 млрд долларов. Сумма тоже, мягко говоря, немалая. Она значительно выше, чем военные бюджеты целого ряда стран, которых США считают своими врагами (противниками), включая Россию и Китай. Однако если США действительно выйдут на такой путь финансовой оптимизации наиболее расточительного своего ведомства, то это вполне можно считать самой настоящей революцией. В связи с этим можно себе представить, как на такие планы 47-го президента США реагирует оружейное лобби. Ведь снижение расходов более чем на 350 миллиардов долларов в течение пяти лет означает, что значительно сократятся и их прибыли. Однако на этот счёт в команде Трампа есть ответ. Во-первых, сокращение казны Пентагона коснётся только тех программ, которые «не несли государству никакой пользы» (из серии «12 млн долларов на поддержку 150-250-летних ветеранов»), во-вторых, Трамп рассчитывает заставить раскошелиться европейцев, которым могут быть значительно увеличены поставки американского оружия «для повышения уровня европейской безопасности». Напомним, что ранее из США звучали новости о «предложениях к России и Китаю синхронно сократить военные бюджеты примерно вдвое». В Москве и Пекине эти заявления пока официально не комментируют.