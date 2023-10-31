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Закон, порядок, государство

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Песню о дружбе Китая и России на двух языках спела приморская певица

Песню о дружбе Китая и России на двух языках спела приморская певица

Приморская певица Ляля Алексакова написала песню о российско-китайской дружбе. Композиция зазвучит на двух языках — русском и китайском.

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