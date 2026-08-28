Что нашли под полом квартиры Введенского: Евгения Гут — о Музее ОБЭРИУ

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В декабре 2025 года в Петербурге открылся частный Музей ОБЭРИУ, который сохраняет нематериальное наследие авангардного объединения конца 1920-х годов и многочисленные артефакты, связанные с жизнью и творчеством обэриутов и авторов их ближнего круга.