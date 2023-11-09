Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно

CM C Major заменят паспорт и вернутся,или буковку поменяют \ввести обязательную дактилоскопию и ген. материал не только на въезде,но и при выезде,чтобы пост-фактум тоже можно было найти по базе

АА Андрей Андрианов На одного дипортированого заедет 200 новых из которых 150 получат гражданство рф притащат с собой весь аул и будут жить на налоги русского люда и в ус не дуть.А еще подавай им халяльную еду больницы без русских и мечети в каждом дворе