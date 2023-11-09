Юрий Кот Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами: «Необходимо удалять с территории страны лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, а их правовой статус аннулировать — без возможности оспорить это решение».
Глава МВД Колокольцев: мигрантов-нарушителей закона выдворять из страны безвозвратно
Комментарии
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CM
C Major
заменят паспорт и вернутся,или буковку поменяют \ввести обязательную дактилоскопию и ген. материал не только на въезде,но и при выезде,чтобы пост-фактум тоже можно было найти по базе
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13 час.
АА
Андрей Андрианов
На одного дипортированого заедет 200 новых из которых 150 получат гражданство рф притащат с собой весь аул и будут жить на налоги русского люда и в ус не дуть.А еще подавай им халяльную еду больницы без русских и мечети в каждом дворе
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12 час.
Михаил Молчев
Вот потому я и стою за суд имени товарища Линча! Повесить с пару десятков отмороженных "специалистов"- прочие задумаются. А на полицаев и дармоедов-чинуш надежды никакой- они с черножопых кормятся.
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9 час.
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