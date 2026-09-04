«Испугались? Без нас никак»: Узбекистан ликует из-за возможной отсрочки оргнабора мигрантов в России до 2028 года

Телеканал "78" Российский бизнес просит отсрочить введение оргнабора мигрантов, заявляя о серьезных рисках.
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Свежие комментарии
- OT Чиновники ничего ...
- Чиновники ничего ...
- Чиновники ничего ...
Порешали диаспоры.
а Воваслушет и ни каких эмоций???
А не много ли они о себе возомнили , гнать в свои кишлаки и чем быстрее тем лучше !
Опять двадцать пять, крупный бизнес и есть враг русских и страны. Своим платить не хотят, нести расходы за оргнабор не хотят. Козлы.