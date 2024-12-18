Врач дал советы по предотвращению варикоза и тромбоза

У ряда людей корректировка образа жизни, использование домашних средств и изменение повседневных привычек могут способствовать снижению тяжести симптомов и предупреждению прогрессирования варикозного расширения вен, а также помочь в профилактике и облегчении течения тромбоза.
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