Popcaketv

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Запашный жестко поругался с Максом Барских: «Поет в польских барах на русском, потому что на другом языке никому не нужен!»

Запашный жестко поругался с Максом Барских: «Поет в польских барах на русском, потому что на другом языке никому не нужен!»

Эдгард Запашный «катком проехался» по всем известному исполнителю Максу Барских, о котором последний месяц говорят не из-за его музыкального таланта, а из-за позиции артиста относительно ситуации в мире.

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