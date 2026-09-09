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Юлия Пересильд с дочерью Анной и Ваней Дмитриенко на сцене, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Евгений Миронов: как прошла премия Корша в Театре Наций

Юлия Пересильд с дочерью Анной и Ваней Дмитриенко на сцене, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Евгений Миронов: как прошла премия Корша в Театре Наций

В Театре Наций прошла Шестая ежегодная церемония вручения Премии Корша, которую посетили Елизавета Боярская, Марина Александрова, Елизавета Арзамасова, Михаил Тройник, Ольга Любимова, Михаил Швыдкой, Константин Эрнст, Дарья Златопольская.

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