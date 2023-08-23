Театр абсурда

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«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

Бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший 62-летнему основателю ЧВК "Вагнер" и владельцу компании "Конкорд" Евгению Пригожину, следовал из аэропорта "Шереметьево" в Санкт-Петербург.

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