«Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли»

Бизнес-джет Embraer-135 с бортовым номером RA-02795, принадлежавший 62-летнему основателю ЧВК "Вагнер" и владельцу компании "Конкорд" Евгению Пригожину, следовал из аэропорта "Шереметьево" в Санкт-Петербург.
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