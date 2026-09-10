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Аргументы недели

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Работники транспорта Петербурга обсудили текущие задачи и развитие отрасли

Работники транспорта Петербурга обсудили текущие задачи и развитие отрасли

В Санкт-Петербурге состоялась встреча с работниками транспортной отрасли, на которой обсудили результаты работы, обновление подвижного состава и дальнейшие задачи.

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