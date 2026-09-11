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Почему Трамп не сможет выбраться из Ирана до конца президентского срока

Почему Трамп не сможет выбраться из Ирана до конца президентского срока

США увязнут в войне с Ираном до конца президентского срока Дональда Трампа. Такой прогноз даёт агентство Bloomberg.

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