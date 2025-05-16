Почему среди жителей Алтая популярны рейсы во Вьетнам и сколько стоит отдых?

Весной 2025 года возобновили чартеры из Барнаула в эту страну, расположенную на побережье Южно-Китайского моря После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жители Барнаула снова могут прямым рейсом улететь на отдых во Вьетнам.
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