Почему среди жителей Алтая популярны рейсы во Вьетнам и сколько стоит отдых?

Весной 2025 года возобновили чартеры из Барнаула в эту страну, расположенную на побережье Южно-Китайского моря После долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, жители Барнаула снова могут прямым рейсом улететь на отдых во Вьетнам.