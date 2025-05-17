Топ-менеджер оборонной компании из Италии Чинголани призвал ЕС проснуться

Евросоюзу необходимо создать единое оборонное пространство, обратил внимание глава итальянского машиностроительного холдинга и оборонного подрядчика Leonardo Роберто Чинголани в беседе с изданием Bloomberg.
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