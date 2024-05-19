Прежде всего я сразу скажу, что я двумя руками за то, чтобы нерусские девушки принимали православие, выходили замуж за русских парней и рожали солдат Империи.
Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве
Комментарии
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Леонид Никитин
Похоже все же в Чечне законы шариата выше намного законов РФ. Молодые люди приехавшие из Чечни сразу забывают о шариате и начинают беспредельничать в России. Преклоняюсь перед чеченскими воинами воюющими плечо к плечу с нашими ребятами, вот там все по братский. Но все прошедшее очень тревожно, а вмешательство государственных деятелей тем более.
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