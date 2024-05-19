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Спички - не игрушка

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Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве

Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве

Прежде   всего  я   сразу   скажу, что  я двумя  руками    за то,  чтобы     нерусские  девушки    принимали  православие,  выходили  замуж  за  русских  парней   и рожали  солдат  Империи.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Похоже все же в Чечне законы шариата выше намного законов РФ. Молодые люди приехавшие из Чечни сразу забывают о шариате и начинают беспредельничать в России. Преклоняюсь перед чеченскими воинами воюющими плечо к плечу с нашими ребятами, вот там все по братский. Но все прошедшее очень тревожно, а вмешательство государственных деятелей тем более.
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