Зачем чеченцы на самом деле окружили отдел полиции в Москве

Леонид Никитин

Похоже все же в Чечне законы шариата выше намного законов РФ. Молодые люди приехавшие из Чечни сразу забывают о шариате и начинают беспредельничать в России. Преклоняюсь перед чеченскими воинами воюющими плечо к плечу с нашими ребятами, вот там все по братский. Но все прошедшее очень тревожно, а вмешательство государственных деятелей тем более.