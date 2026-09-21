Стало известно, сколько человекоподобных роботов было продано по всему миру в 2025 году

До массового рынка им пока далеко По данным Международной федерации робототехники, в 2025 году компании и организации по всему миру приобрели около 7000 человекоподобных роботов для промышленного и профессионального применения.
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