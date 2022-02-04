США ввели визовые рестрикции против ряда граждан Белоруссии за преследование диссидентов

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в преследовании диссидентов за рубежом.