Организаторы азартных игр с 1 сентября будут обязаны предупреждать о рисках

С 1 сентября 2026 года организаторы азартных игр будут обязаны размещать на своих веб-сайтах предупреждения о рисках, связанных с азартными играми, а также в местах входа в букмекерские конторы и пункты приема ставок.
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