Samsung снова обошла Apple и возглавила мировой рынок смартфонов во II квартале 2026 года

Galaxy S26 Ultra вернул производителю статус королей рынка смартфоновSamsung вернула себе первое место на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала 2026 года, сместив Apple, которая возглавила рейтинг лишь несколькими месяцами ранее.
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