Юные северяне познакомились с работой ямальских огнеборцев

В городах региона партийцы совместно с сотрудниками МЧС организовали экскурсии в местные пожарные части Отметим, по всей стране под эгидой проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в преддверии летних каникул МЧС России проводит Неделю безопасности.