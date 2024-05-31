Юные северяне познакомились с работой ямальских огнеборцев

В городах региона партийцы совместно с сотрудниками МЧС организовали экскурсии в местные пожарные части Отметим, по всей стране под эгидой проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» в преддверии летних каникул МЧС России проводит Неделю безопасности.
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