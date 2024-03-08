Модель Джиджи Хадид останется с дочерью вместо выхода на "Оскаре" с Брэдли Купером

Модель Джиджи Хадид не придет на премию "Оскар" с Брэдли Купером. Об этом сообщает ET Online. Как сообщает инсайдер, несмотря на слухи о совместном выходе на "Оскаре", модель решила остаться дома со своей дочерью Хай.