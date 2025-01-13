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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянщина демонстрирует уверенный рост промышленного производства, но есть нюансы

Брянщина демонстрирует уверенный рост промышленного производства, но есть нюансы

Брянская область продолжает демонстрировать устойчивый рост промышленного производства. По данным управления статистики, индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года вырос почти на 5 процентов.

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