Брянщина демонстрирует уверенный рост промышленного производства, но есть нюансы

Брянская область продолжает демонстрировать устойчивый рост промышленного производства. По данным управления статистики, индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года вырос почти на 5 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии