Оперативники из Алтайского края пресекли сбыт иностранными гражданами героина и «синтетики»

Сотрудниками наркоконтроля ГУ МВД России по Алтайскому краю была получена информация о том, что трое граждан, легально прибывших в нашу страну из другого государства с целью работы, приобрели партию запрещённых веществ и планируют заняться криминальным бизнесом.