Оперативники из Алтайского края пресекли сбыт иностранными гражданами героина и «синтетики»

Сотрудниками наркоконтроля ГУ МВД России по Алтайскому краю была получена информация о том, что трое граждан, легально прибывших в нашу страну из другого государства с целью работы, приобрели партию запрещённых веществ и планируют заняться криминальным бизнесом.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии