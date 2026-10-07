Малозаметная отметка в правах может лишить вас 15 тысяч рублей

Категории и срок действия – вот что обычно проверяют российские автомобилисты в своих правах. А вот оборотную сторону документа многие просматривают невнимательно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Volga начали прод...
- LD Требование получа...
- LD Крупный штраф обе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым