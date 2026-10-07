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За рулем

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Малозаметная отметка в правах может лишить вас 15 тысяч рублей

Малозаметная отметка в правах может лишить вас 15 тысяч рублей

Категории и срок действия – вот что обычно проверяют российские автомобилисты в своих правах. А вот оборотную сторону документа многие просматривают невнимательно.

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