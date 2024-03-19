Как оказалось, дорога домой ничуть не проще дороги к месту работы, а порой и сложнее. Так было бы и в этот раз, если бы мне на выручку не пришли случайные попутчики, сами того не понимая, что делают очень доброе дело.
Дорога домой или чудесные попутчики
Комментарии
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Жанна Чешева
Вот свезло, так свезло... Да уж. В нынешнее время такого расточительства уже не позволят простому люду, а то на шубохранилища ничего не останется...
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21 час.
Сергей Легков
Да, крупно повезло. Простые хлебосольные люди. Таких я встречал тогда очень часто, а также людей, готовых прийти на помощь, даже не задумывающихся о том, что будет с ними самими.
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20 час.
Федор Орлов
И чё ? Чему удивляться то ? Доехал и слава всевышнему.
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7 час.
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