Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерёг людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и страдающих пищевой аллергией от употребления клубники и черешни в больших количествах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии