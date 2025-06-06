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Полезные советы

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Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ

Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ

Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерёг людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и страдающих пищевой аллергией от употребления клубники и черешни в больших количествах.

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