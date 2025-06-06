Эндокринолог посоветовал ограничить потребление клубники при болезнях ЖКТ Диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерёг людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и страдающих пищевой аллергией от употребления клубники и черешни в больших количествах.