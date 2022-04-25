В Казахстане родственники президента не смогут занимать высокие посты

Минюст Казахстана уточнил, какие должности не смогут занимать родственники президента. Когда новый закон вступит в силу, послом Казахстана в Болгарии, например, не сможет работать зять Токаева, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова.