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В Казахстане родственники президента не смогут занимать высокие посты

В Казахстане родственники президента не смогут занимать высокие посты

Минюст Казахстана уточнил, какие должности не смогут занимать родственники президента. Когда новый закон вступит в силу, послом Казахстана в Болгарии, например, не сможет работать зять Токаева, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова.

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