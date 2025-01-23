От туристического налога в Омске решили освободить украинских переселенцев, живущих в местных отелях, всех детей и жителей региона.
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От туристического налога в Омске решили освободить украинских переселенцев, живущих в местных отелях, всех детей и жителей региона.