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Замбия согласовала с МВФ новую программу кредитования на $1,5 млрд

Замбия согласовала с МВФ новую программу кредитования на $1,5 млрд

Международный валютный фонд достиг предварительного соглашения с Замбией о новой трёхлетней программе Extended Credit Facility объёмом около $1,5 млрд.

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