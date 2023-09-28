"Если ненавижу себя, то и детей". Как послеродовые депрессии заканчиваются трагедиями

Неопытная мама без поддержки близких — это "нарастающий снежный ком", уверена психотерапевт Елена Пестова Жуткая трагедия, произошедшая в Барнауле, повергла в шок всю страну: 15 сентября молодая мать убила двух своих детей, а затем покончила с собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии