"Если ненавижу себя, то и детей". Как послеродовые депрессии заканчиваются трагедиями

Неопытная мама без поддержки близких — это "нарастающий снежный ком", уверена психотерапевт Елена Пестова Жуткая трагедия, произошедшая в Барнауле, повергла в шок всю страну: 15 сентября молодая мать убила двух своих детей, а затем покончила с собой.