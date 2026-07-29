Ливия не сможет увеличить добычу нефти для компенсации дефицита

Мохаммед Аун, экс-министр нефти Ливии, уверен, что страна не сможет стать быстрым источником дополнительных объемов топливного сырья для мирового рынка в случае дальнейшего роста цен и возможного дефицита поставок.
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