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Ливия не сможет увеличить добычу нефти для компенсации дефицита

Ливия не сможет увеличить добычу нефти для компенсации дефицита

Мохаммед Аун, экс-министр нефти Ливии, уверен, что страна не сможет стать быстрым источником дополнительных объемов топливного сырья для мирового рынка в случае дальнейшего роста цен и возможного дефицита поставок.

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