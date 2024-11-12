«Артек» довел Финляндию до мести своим собственным детям

У конфискации российской собственности в Финляндии оказалась низкая и циничная подоплека. Таким образом Хельсинки фактически мстит России за то, что финские дети добровольно приехали в знаменитый детский лагерь «Артек».
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