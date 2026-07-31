В тульском поселке Ленинский не сравняли отремонтированную трассу с дорогой

Жители поселка Ленинский Тульской области пожаловались на некачественный ремонт дороги. По словам туляков, после выполнения работ на участке Алексинского шоссе выезд и съезд на улицу Слободскую стал проблемным.
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