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ТСН24

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В тульском поселке Ленинский не сравняли отремонтированную трассу с дорогой

В тульском поселке Ленинский не сравняли отремонтированную трассу с дорогой

Жители поселка Ленинский Тульской области пожаловались на некачественный ремонт дороги. По словам туляков, после выполнения работ на участке Алексинского шоссе выезд и съезд на улицу Слободскую стал проблемным.

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