Игорь Мартынов поздравил «крылатую пехоту» с Днем ВДВ

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Эта дата закреплена на законодательном уровне Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации».