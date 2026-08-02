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Пункт-А

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Игорь Мартынов поздравил «крылатую пехоту» с Днем ВДВ

Игорь Мартынов поздравил «крылатую пехоту» с Днем ВДВ

Ежегодно 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Эта дата закреплена на законодательном уровне Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации».

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