Советник президента РФ заявил о важности модернизации международных бизнес-процессов

Для максимально выгодного и комплиментарного сотрудничества с Китаем российской стороне необходимо проявить инициативу в модернизации бизнес-процессов, которые позволят избежать недопониманий между сторонами.
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