Военное обозрение

3 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Укры хотят влезть в НАТО хотя бы тушкой. Тушкой полудохлой и смердячей.Экс-советник глав...
  • Зоя Жук
    Нет у них никакой морали, так что и  пострадать нечему.«Моральный автори...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пора хохлов гнать от черного моря да и вообще Европе надо подарить нациков, бандеровцев, наемников и прочую шваль, ра...Кадры обстрела од...

Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя. С таким заявлением выступил генерал Дуглас Симс, отвечающий за военные операции США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как говаривал М.Задорнов &quot;Ну тупые американцы&quot;... Давайте горить им синим пламенем... Хорошая реклама в мире вооружению НАТО. Посчитали бы для начала какой урон нанесли имиджу своему ВПК и кто теперь здравомыслящий будет закупать их вооружение, которое на поле боя просто свечки и металлолом...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх