Генерал армии США Дуглас Симс: Американские танки Abrams помогут украинской армии изменить ситуацию на поле боя

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как говаривал М.Задорнов "Ну тупые американцы"... Давайте горить им синим пламенем... Хорошая реклама в мире вооружению НАТО. Посчитали бы для начала какой урон нанесли имиджу своему ВПК и кто теперь здравомыслящий будет закупать их вооружение, которое на поле боя просто свечки и металлолом...