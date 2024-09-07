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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудранов о дзюдо на Олимпиаде: «Если бы наши ребята боролись, во всех бы весовых категориях пьедестал был бы другим»

В дзюдо допуск на Олимпиаду-2024 в Париже получили четверо россиян, но команда отказалась от поездки.

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