Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации с массовыми беспорядками во Франции и предложил радикальное решение проблемы.
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