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Царьград

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"Терпение Путина лопнуло". Рекордный удар по Киеву "пересёк красные линии". Особые спецы КНДР на ЛБС? Тайные переговоры Европы и Москвы

"Терпение Путина лопнуло". Рекордный удар по Киеву "пересёк красные линии". Особые спецы КНДР на ЛБС? Тайные переговоры Европы и Москвы

После удара по Киеву стало ясно, что тыловая сеть Украины не просто под системным давлением, а в катастрофическом положении, причём официально: склады, сортировочные узлы и центры БПЛА выносятся один за другим, а на фоне этого всплывают разговоры о новейших ракетах и тайных контактах с Западом.

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Сергей Лазарев
цитата - &quot;Все – отставники. Это значит, что это только первые шаги. Действующие чиновники пока не участвуют&quot;.                                                      И не будут участвовать, ибо это &quot;благородное собранние&quot; - назвается пьянков обиженных алкашей.
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