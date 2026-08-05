"Терпение Путина лопнуло". Рекордный удар по Киеву "пересёк красные линии". Особые спецы КНДР на ЛБС? Тайные переговоры Европы и Москвы

После удара по Киеву стало ясно, что тыловая сеть Украины не просто под системным давлением, а в катастрофическом положении, причём официально: склады, сортировочные узлы и центры БПЛА выносятся один за другим, а на фоне этого всплывают разговоры о новейших ракетах и тайных контактах с Западом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии