В силу исторических особенностей у многих жителей Израиля есть родственники за границей. В ЕС, США, России и так далее.
Израильские поцреоты массово пытаются сбежать из зоны конфликта
Комментарии
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Александр Симаков
У них крыльев нету. А так-то эта пара не ангелоподобные, а всадники апокалипсиса. Белый цвет - это цвет третьего всадника апокалипсиса (первый - рыжий, второй - вороной). Символизирует смерть от голода, эпидемий и других причин. А там ещё и Чубайс... Пипец Израилю.
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1 м.
Nana Абраменко
"испуганные патриоты" всегда бегут!!!!!!!!!!!!!!!😜😜😜
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1 м.
ОТ
Олег Тимофеев
Потцеоты.
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1 м.
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