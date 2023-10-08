Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Израильские поцреоты массово пытаются сбежать из зоны конфликта

Израильские поцреоты массово пытаются сбежать из зоны конфликта

В силу исторических особенностей у многих жителей Израиля есть родственники за границей. В ЕС, США, России и так далее.

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Комментарии
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Александр Симаков
У них крыльев нету.  А так-то эта пара  не ангелоподобные, а всадники   апокалипсиса. Белый цвет -  это цвет третьего всадника апокалипсиса (первый - рыжий, второй - вороной). Символизирует смерть от голода, эпидемий и других причин.  А там ещё и Чубайс... Пипец Израилю.
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1 м.
Nana Абраменко
&quot;испуганные патриоты&quot; всегда  бегут!!!!!!!!!!!!!!!😜😜😜
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1 м.
ОТ
Олег Тимофеев
Потцеоты.
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1 м.

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