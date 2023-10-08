Израильские поцреоты массово пытаются сбежать из зоны конфликта

Александр Симаков

У них крыльев нету. А так-то эта пара не ангелоподобные, а всадники апокалипсиса. Белый цвет - это цвет третьего всадника апокалипсиса (первый - рыжий, второй - вороной). Символизирует смерть от голода, эпидемий и других причин. А там ещё и Чубайс... Пипец Израилю.