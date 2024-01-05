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АПЛ и правительство Великобритании не будут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на ее связь с Россией. Криптобиржа называла себя «сторонником российского криптосообщества»

АПЛ и правительство Великобритании не будут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на ее связь с Россией. Криптобиржа называла себя «сторонником российского криптосообщества»

Напомним, ранее стало известно о соглашении «Челси» с криптовалютной биржей BingX, которое будет приносить клубу 10-12 миллионов фунтов в год.

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